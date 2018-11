Esporte Câmara de Goiânia aprova moção de apoio a PM que pulou com torcedores O policial, responsável pela segurança no local pulou e cantou junto com a torcida que recepcionava o time do Goiás após a conquista do acesso para Série A

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta terça-feira (20), moção de apoio ao tenente César Salustiano, do Batalhão de Eventos da Polícia Militar, que pulou com torcedores do Goiás que comemoravam o acesso do clube enquanto trabalhava. O episódio ocorreu domingo (18), no aeroporto Santa Genoveva. O vereador Cabo Senna (PRP) fez pronunciamento na sessão desta...