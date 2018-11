Esporte Cássio e Fagner desconversam sobre Carille e miram vaga na Sul-Americana O Timão ocupa a 12ª colocação, com 44 pontos. Na última rodada, a equipe paulista enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta terça-feira (27) após empatar sem gols com a Chapecoense no domingo, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares da partida ficaram na academia e os reservas foram a campo. Após a atividade, o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner, dois dos atletas mais experientes do clube, concederam entrevista ...