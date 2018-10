Esporte Cássio critica empresário de Pedrinho: 'As coisas se resolvem aqui dentro' Depois do resultado da final, rumores de transferência cercaram o jovem atacante

O goleiro Cássio concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira antes do treino do Corinthians. O jogador não fugiu das perguntas, assumiu a responsabilidade sobre a situação do time no Campeonato Brasileiro e aproveitou também para criticar quem tem tratado de tumultuar o ambiente no clube. O titular da meta alvinegra condenou a atitude do empresário do Pedrinho, Will D...