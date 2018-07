Esporte Cássio brilha, Rodriguinho faz golaço e Corinthians derrota o Botafogo por 2 a 0 Goleiro fez pelo menos três defesas espetaculares nos minutos finais, quando o Botafogo tentou a todo custo diminuir o placar

O renovado Corinthians se mostrou eficiente e soube aproveitar as poucas oportunidades para derrotar o Botafogo, contando ainda com grandes defesas do goleiro Cássio. Mesmo sem um futebol de encher os olhos, o time do técnico Osmar Loss fez aquilo que mais precisava, que era vencer o clube carioca por 2 a 0, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato B...