Esporte Bugre abate Dragão em Campinas Atlético perde jogo do Guarani, posições na tabela, G4 e capitão em Campinas. Time rubro-negro tem atuação ruim e busca se reabilitar sobre CRB

Numa noite em que nada deu certo e que deve servir como lição, o Atlético saiu de Campinas (SP), nesta terça-feira e do Estádio Brinco de Ouro, com saldo altamente negativo: perdeu de 2 a 0 para o Guarani, cai três posições na classificação, deixa grupo dos quatro melhores colocados (G4) e vê dois rivais alviverdes - o time da casa e o Goiás - à frente do Dragão. Para...