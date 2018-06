Esporte Buffon é suspenso por 3 jogos após insultos e expulsão em jogo contra o Real O goleiro reclamou da marcação de uma penalidade contra a Juventus no último lance da partida diante do Real Madrid, pela Liga dos Campeões

A Uefa anunciou nesta terça-feira (5) que o goleiro Gianluigi Buffon foi punido com uma suspensão de três jogos por causa do comportamento que o jogador exibiu no finalzinho da partida na qual o time italiano venceu o Real Madrid por 3 a 1, na Espanha, no dia 11 de abril, no confronto de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Naquela ocasião, a equipe de...