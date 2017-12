Buffarini é esperado para exames no Boca Juniors e deve deixar o São Paulo

O goleiro Renan Ribeiro e o lateral-direito argentino Buffarini podem deixar o São Paulo ainda neste ano. Titulares em diversas partidas da primeira metade de 2017, os dois despertaram interesse de times estrangeiros, apesar de terem perdido espaço com o técnico Dorival Junior na segunda metade da temporada.

O goleiro deve ir para o Estoril, de Portugal. A assinatura do contrato ainda não aconteceu, mas as conversas estão adiantadas entre o clube e o atleta. Se acertar a transferência, Renan Ribeiro reencontrará Lucão, zagueiro que atua emprestado pela equipe tricolor desde agosto deste ano.

Mais certa é a saída de Buffarini, que deve voltar para a Argentina, agora para atuar no Boca Juniors a pedido do técnico Guillermo Barros Schelotto. O jogador está em Buenos Aires e é esperado nesta quarta-feira para exames no clube de Buenos Aires, onde deve assinar contrato de três temporadas. O São Paulo deve receber cerca de R$ 4,9 milhões por 80% dos direitos econômicos do lateral-direito, de acordo com a imprensa argentina. Buffarini chegou a ser sondado pelo River Plate, mas não houve proposta.

Recentemente, o empresário do atleta, Martín Guastadisegno, disse que o negócio estava perto de ser concretizado. "O Buffarini está perto do Boca Juniors. A primeira proposta do clube estava muito longe do que hoje ele ganha (no São Paulo), mas estamos tratando de se acertar".

Buffarini está no São Paulo desde julho de 2016 e entrou em campo 21 vezes. Com Dorival Junior, perdeu espaço para Militão, que não é lateral-direito de origem. Mesmo com o titular fora, o treinador preferiu usar o volante Araruna improvisado. "Chegou o novo treinador (Dorival Junior) e no último mês não tive muitos minutos como eu pretendia ou merecia. Mas foi uma decisão do técnico, da qual eu não compartilhava, mas respeitava", avaliou o lateral.