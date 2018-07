Esporte Bryan Ruiz treina com bola e preparador de goleiros deve comandar Santos domingo O jogador realizou o primeiro treino com bola e ainda não tem data definida para a estreia

O Santos teve como principal novidade no treino desta sexta-feira (27) a presença do meia Bryan Ruiz. O jogador costarriquenho realizou o primeiro treino com bola no CT Rei Pelé, mas ainda não tem data para estrear com a camisa alvinegra. Anunciado no último dia 11, Bryan Ruiz ganhou uns dias de folga por ter disputado a Copa do Mundo da Rússia e retomou os trabalho...