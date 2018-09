Esporte Bruno Soares é eliminado nas quartas de final do US Open Caso tivesse vencido, tenista faria confronto brasileiro nas semifinais

O brasileiro Bruno Soares se despediu do US Open nesta quarta-feira. O número 1 do Brasil nas duplas foi eliminado nas quartas de final, ao lado do escocês Jamie Murray. Eles foram derrotados pelo tunisiano Malek Jaziri e pelo moldávio Radu Albot pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h37min de confronto. Se tivesse vencido, Soares faria duelo ...