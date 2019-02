Esporte Bruno Silva vê Fla favorito, mas exalta futebol do Fluminense e Fernando Diniz

Flamengo e Fluminense decidem uma vaga na final da Taça Guanabara neste sábado, no Maracanã. O primeiro clássico decisivo de ambos na temporada colocará frente a frente um elenco milionário e um time em reconstrução, mas que tem surpreendido com o bom futebol. Justamente pela diferença no número de estrelas, Bruno Silva considerou a equipe rubro-negra favorita para o...