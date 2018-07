Esporte Bruno Henrique faz nos acréscimos e Palmeiras bate Atlético-MG em jogo de 5 gols Na Arena Palmeiras, equipe da casa fica à frente duas vezes e cede empate, mas marca gol no finalzinho para venceu o Galo

O Palmeiras entrou em campo animando sua torcida com um gol relâmpago, viu o Atlético Mineiro empatar duas vezes e, só aos 48 minutos do segundo tempo, pôde deixar seu torcedor aliviado neste domingo (22), na Arena Palmeiras, na vitória por 3 a 2 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo equilibrado, Moisés e Bruno Henrique, este último duas vezes, marcaram p...