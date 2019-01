Esporte Bruno Henrique faz críticas ao Santos e prevê disputa por vaga com Vitinho Atleta se defendeu das críticas por não ter atuado na estreia do Santos no Campeonato Paulista

Mais novo reforço do Flamengo para a temporada, Bruno Henrique foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira. Após uma tumultuada negociação com o Santos, em que a diretoria rubro-negra chegou a dizer que havia desistido do acordo, o jogador assinou contrato por três temporadas, até o fim de 2021. Em suas primeiras palavras na nova casa, Bruno Henrique se defendeu...