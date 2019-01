Esporte Bruno Henrique brilha com 2 gols e comanda virada do Flamengo sobre o Botafogo Rubro-negro chega à liderança do grupo C da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca

Estreante do dia, o atacante Bruno Henrique, recém-contratado pelo Flamengo, não demorou a mostrar seu cartão de visita aos torcedores e, com dois gols, comandou a vitória de virada do time sobre o Botafogo por 2 a 1 neste sábado, no Engenhão, em duelo da terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Em seus primeiros minutos com a cami...