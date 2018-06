Esporte Briga entre torcedores marca a final do Campeonato Goiano Sub-19 da 2ª Divisão Durante a decisão entre Canedo e Anapolina, a torcida do Anápolis apareceu no estádio e foi onde começou a confusão

O estádio Zeca Puglise, em Anápolis, recebeu nesta sexta-feira (15) a final do Campeonato Goiano Sub-19 da 2ª Divisão, entre Canedo e Anapolina, porém a decisão ficou marcada por uma briga entre torcedores, fato que fez a arbitragem terminar o jogo aos 15 minutos do 2ª tempo, alegando falta de segurança para a continuidade da partida. Com o resultado, 0 a 0, o Canedo s...