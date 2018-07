Esporte Briga dentro do G4 no Brasileirão é atração na volta Competição será retomada com 5 jogos nesta quarta-feira (18), incluindo o duelo entre Fla e São Paulo

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo duela, logo no retorno da competição após a Copa do Mundo da Rússia, contra o São Paulo, nesta quarta-feira (18), às 21h45, no Maracanã, no Rio, que deve estar lotado, pela 13ª rodada. O time rubro-negro não perde a 1ª posição mesmo em caso de derrota e mira o triunfo para abrir distância ainda maior em relação a um dos rivais...