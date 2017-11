Breno Lopes quer terminar o ano bem para permanecer em 2018

Mesmo rebaixado para a Série B, o Atlético ainda possui mais duas partidas para encerrar a sua participação na elite do futebol brasileiro nesse ano, contra Grêmio e Fluminense. O primeiro adversário é os gaúchos, no próximo domingo (26), às 17 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Para esse duelo, João Paulo Sanches terá todos os jogadores a sua disposição e não deve fazer nenhuma alteração na equipe. Se preparando para o jogo contra o tricolor gaúcho, o rubro-negro enfrentou a seleção Goiana sub-20, nessa quinta-feira e venceu pelo placar de 2 a 1. Luiz Fernando e Andrigo marcaram para o Dragão e Albano, do Vila Nova, descontou para a seleção goiana.

Os últimos jogos vão servir para alguns jogadores tentarem cavar uma vaga para o ano que vem, um deles é o lateral-esquerdo Breno Lopes, que ganhou uma oportunidade no time após a lesão de Bruno Pacheco. "Eu vejo minhas participações como positivas, agora eu quero terminar o ano bem e fazendo grandes jogos. Tive muitas lesões nos últimos clubes, o que não aconteceu aqui no Atlético, mas o Bruno (Pacheco) vinha muito bem e só agora que eu tive a chance de entrar no time", disse o lateral.

Breno Lopes ainda não acertou com a diretoria, mas ressaltou que quer permanecer no clube, já que ele e a família já estão climatizados a cidade. "Já dei o aval para a diretoria, conversei com o Adson, mas não depende apenas de mim, já que pertenço ao Cruzeiro. Vou focar no futebol e deixar essa questão para o Atlético e para o meu empresário", ressaltou.

Contra o Grêmio, o time do Atlético que entrará em campo deve ser o seguinte: Klever; Jonathan, Gilvan, William Alves, Breno Lopes; André Castro, Igor, Jorginho, Andrigo, Luiz Fernando; Diego Rosa.