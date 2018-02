Breno avalia como positiva sua estreia como titular no Goiás, mas destaca que tem muito a evoluir

Com o Goiás na liderança absoluta do Goianão, com 20 pontos, as partidas do Estadual vem servindo para Hélio dos Anjos dar ritmo a alguns jogadores. Na vitória desse final de semana, sobre o Grêmio Anápolis, quem ganhou uma oportunidade foi o lateral esquerdo Breno, que foi contratado para ser titular, mas uma lesão tirou o jogador do começo da temporada e nesse domingo fez apenas a sua segunda partida no ano, a primeira como titular.

"Me senti muito bem, mas claro que tive um pouco de dificuldade com o condicionamento físico e acredito que seja normal por eu estar voltando de lesão. Na minha opinião, tive uma boa participação. O principal é que me senti à vontade, atuei com meus companheiros e já estou pegando entrosamento com eles. A tendência é que eu evolua cada vez mais", destacou Breno.

Breno teve uma contratura muscular logo no segundo dia de pré-temporada, o que abriu brechas para Jefferson assumir a condição de titular, mas o jogador que veio do Brasil de Pelotas, vê a disputa com bons olhos e acredita que os dois podem crescer.

"É uma disputa boa e saudável. Nós sabemos que cada um tem as suas qualidades e que os dois podem dar conta do recado. Vou procurar ao máximo sempre estar em alta para ajudar minha equipe a conquistar os objetivos", disse o lateral.