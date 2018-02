Breno é apresentado no Goiás e ressalta vontade de conquistar títulos

Contratado no final de dezembro, o lateral esquerdo Breno foi apresentado pelo Goiás nesta segunda-feira (5). O jogador sentiu uma contratura muscular logo no segundo dia de pré-temporada e só agora foi liberado pelo departamento médico. O lateral, de 22 anos, pertence ao Grêmio e chega por empréstimo até o final do ano.

O lateral chegou ressaltando que quer jogar e conquistar títulos com a camisa do Goiás, mas, para isso, terá de desbancar o titular Jefferson, que vem conseguindo atuações consistentes. "Vim na intenção de ajudar, mas vou buscar a titularidade. Sei da qualidade dele (Jefferson) e será uma competição saudável", frisou o lateral.

Para conquistar a vaga de titular e ganhar a comissão técnica, o jogador tem no poder ofensivo a sua principal característica. "Meu ponto forte é atacar, sempre procuro estar com a bola no pé e partindo para cima do adversário, mas também consigo marcar bem". disse Breno, que também já teve passagens pela seleção brasileira de base.

"Foi um momento único na minha vida. Todo jogador sempre sonha em chegar na seleção brasileira e tive a oportunidade. Foi algo de outro mundo. Conquistei títulos e pude voltar ao Grêmio com uma experiência maior", relembrou o lateral, que esteve na seleção brasileira sub-20, em 2014.