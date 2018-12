Esporte Brenner deve ser reforço para ataque do Goiás Jogador de 24 anos pertence ao Internacional, mas que defendeu o Botafogo nas duas últimas temporadas, interessa ao clube esmeraldino

O Goiás segue em busca de reforços e, no momento, prioriza o sistema ofensivo. O alvo da vez é o atacante Brenner, de 24 anos, que pertence ao Internacional e defendeu o Botafogo nas duas últimas temporadas. As conversas estão bem encaminhadas e logo o jogador pode ser anunciado nas próximas horas. Como a renovação de contrato com Lucão, artilheiro do time na tem...