Esporte Brasileiros vão às finais nos 200m livre e no revezamento 4x50m misto no Mundial País também participará nesta quarta-feira da final dos 100m costas, com Guilherme Guido

Após conquistar a medalha de bronze no revezamento 4x100 metros livre no primeiro dia do Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), o Brasil voltou a se classificar para finais do evento nesta quarta-feira, em Hangzhou, na China. O País buscará subir ao pódio no 4x50 metros livre misto e na disputa masculina dos 200m livre, com Breno Correia e Luiz Altamir Mello. Nas elimin...