Esporte Brasileiros entram em campo nesta quarta-feira pela Sul-Americana

Os três times brasileiros que seguem vivos na Copa Sul-Americana entram em campo nesta quarta-feira. O Fluminense recebe o Nacional, do Uruguai, na abertura das quartas do torneio. As equipes se enfrentam no Engenhão, às 19h30, e os donos da casa sonham com um bom resultado para ter mais tranquilidade na partida de volta, no Parque Central, em Montevidéu, na semana que vem. ...