Esporte Brasileiro marca e Chelsea elimina Liverpool de virada na Copa da Liga Inglesa Emerson e Hazard marcaram para o time londrino, já Sturridge marcou para os donos da casa

Com uma inesperada virada, o Chelsea mostrou força nos 15 minutos finais do clássico com o Liverpool nesta quarta-feira e eliminou o rival por 2 a 1, na estreia dos dois times na Copa da Liga Inglesa. Após enfrentar forte pressão do anfitrião no Anfield Road, a equipe londrina marcou seus gols aos 34 e aos 39 minutos da etapa final. Um deles foi anotado por Emerson P...