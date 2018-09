Esporte Brasileira Duda é eleita a melhor jogadora de vôlei de praia da temporada A melhor jogadora do mundo tem apenas 20 anos e se tornou a mais jovem a levar o prêmio

As brasileiras dominaram a lista das melhores jogadoras de vôlei de praia da temporada, segundo premiação divulgada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) nesta terça-feira. Duda e Ágatha, campeãs do Circuito Mundial, encerrado há duas semanas, foram as principais premiadas. A sergipana Duda, de 20 anos, foi eleita a melhor jogadora do mundo na temporada. ...