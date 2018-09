Esporte Brasil vence Rússia de virada e fica perto das semifinais do Mundial de Vôlei Wallace foi o destaque brasileiro, marcando 22 pontos, um a menos do que o maior pontuador da partida, Dmitry Volkov

A seleção brasileira masculina de vôlei começou a sua participação na terceira fase do Mundial com vitória em um confronto espetacular. Em Turim, pelo Grupo I, a equipe derrotou a Rússia por 3 sets a 2, com parciais de 20/25, 21/25, 25/22, 25/13 e 15/12, em virada liderada pelo levantador William. Os dois primeiros colocados da chave se classificam às semifinais, sendo ...