Esporte Brasil vence o México com gols de Neymar e Firmino, e se classifica às quartas da Copa Atacante marca o primeiro gol e faz a jogada do segundo na vitória por 2 a 0 na Arena Samara; time enfrenta o vencedor de Bélgica x Japão

O sonho do hexa se mantém firme. Sóbrio na defesa, eficiente no meio campo e com Neymar decisivo no ataque, o Brasil bateu o México por 2 a 0, gols do camisa 10 e de Roberto Firmino, nesta segunda-feira, em Samara, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Agora, espera pelo vencedor de Bélgica e Japão para saber c...