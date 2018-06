Esporte Brasil vê ampliar o seu histórico de polêmicas de arbitragem em estreias de Copas

O empate do Brasil por 1 a 1 com a Suíça, domingo, em Rostov, interrompeu uma sequência de nove vitórias da seleção em estreias na Copa do Mundo, mas também serviu para ampliar um histórico. O duelo apitado pelo mexicano César Ramos foi mais um compromisso inicial da equipe nacional na competição que acabou ficando marcado por decisões polêmicas envolvendo a arbitragem. A princi...