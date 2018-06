Esporte Brasil testa equipe que iniciará Mundial Com Neymar como titular em amistoso contra a Áustria, Tite define time para estreia na Copa do Mundo

O Brasil da Copa do Mundo vai ser “apresentado” neste domingo no amistoso contra a Áustria, em Viena. Neymar vai ser titular e, com isso, o técnico Tite colocará em campo o time da estreia na Rússia. O craque entrará no lugar do volante Fernandinho e a alteração tornará a equipe mais ofensiva. Willian e Philippe Coutinho, assim como Gabriel Jesus, estão mantidos.No e...