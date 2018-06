Esporte Brasil tem 4 'sobreviventes' de último encontro e suíços mantêm base Seleções não se enfrentam há cinco anos. Na última vez, deu Suíça por 1 a 0

O jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, neste domingo, em Rostov-on-Don, contra a Suíça, também marcará o fim de um jejum: as duas seleções não se enfrentam há cinco anos. E o último duelo foi vencido pela seleção europeia por 1 a 0, sendo que quatro jogadores que participaram daquele revés terão a oportunidade de buscar uma "vingança". Em agosto de 2013, ...