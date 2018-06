Esporte Brasil sobe uma posição e assume 7º lugar no ranking feminino da Fifa Equipe comandada por Vadão conquistou a Copa América no último mês de abril

No mesmo dia em que a seleção comandada pelo técnico Tite faz o seu segundo jogo naCopa do Mundo da Rússia, o time nacional feminino do Brasil assumiu nesta sexta-feira a sétima posição do ranking da Fifa. A equipe dirigida por Vadão subiu um posto em relação ao mês de março, quando ocorreu a atualização anterior da listagem. Essa foi, por si...