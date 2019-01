Esporte Brasil será sede do Pré-Olímpico de vôlei feminino; Masculino joga na Bulgária As 24 seleções participantes de cada Pré-Olímpico foram divididas em seis grupos com quatro equipes

A seleção brasileira feminina de vôlei jogará em casa, de 2 a 4 de agosto deste ano, o Pré-Olímpico dos Jogos de Tóquio-2020. A Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) divulgou nesta quarta-feira as sedes dos torneios. O time masculino irá fazer a sua etapa na Bulgária, de 9 a 11 do mesmo mês. A entidade ainda irá anunciar as cidades-sede de todos o...