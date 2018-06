Esporte Brasil sai na frente, mas vacila e empata com a Suíça na estreia na Copa O placar igual em Rostov deixa lições para o próximo compromisso na Copa, contra a Costa Rica, sexta-feira, em São Petersburgo

A esperada estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia ficou abaixo do esperado. O empate por 1 a 1 com a Suíça, em Rostov, foi fruto de um primeiro tempo no qual o time nacional exibiu bom futebol, toque de bola, demonstrações de talento, mas também em que apresentou na etapa final um desempenho errante, de falhas na defesa e falta de criatividade. Desde 1978 a seleção n...