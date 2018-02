Brasil quer jogar com inteligência para não ser surpreendido em Goiânia

Cuidados na defesa, controle de jogo, criatividade e intensidade são alguns fatores que a comissão técnica do Brasil acredita serem necessários para a seleção brasileira masculina de basquete não ser surpreendida durante sua passagem por Goiânia, pelas Eliminatórias das Américas.

De acordo com o ala armador Vitor Benite, a seleção precisa se preocupar com seu basquete. “A equipe tem de estar preocupada em como vamos responder em relação às seleções que vamos enfrentar dentro da nossa casa. Temos de impor o ritmo inicial, fazer uma defesa forte e procurar atacar com criatividade”, explicou o jogador de 27 anos, que acredita que, se o Brasil se preocupar com seu trabalho, as vitórias sobre Colômbia e Chile serão conquistadas.

O treinador Aleksandar Petrovic revelou que acompanhou jogos do NBB durante a pausa sem jogos da seleção e relacionou pontos que podem ajudar o Brasil na evolução da seleção.

O croata de 59 anos espera que, em Goiânia, o Brasil comece a jogar com sua filosofia de jogo. “Quero mais controle da partida. É preciso saber jogar contra adversários de diferentes níveis, sempre tendo atenção com a defesa”, frisou Petrovic, que deseja mais cuidados da seleção com os arremessos de 3 pontos.

“Ganha jogo quando o arremesso cai. Mas em jogos de alto nível, é difícil ver alguém arremessando 15 ou 20 vezes. Temos de jogar com intensidade e inteligência", salientou o treinador da seleção.

Na manhã desta terça-feira (20), o Brasil iniciou o segundo dia de treinos visando os jogos contra Colômbia (quinta-feira, às 19 horas) e Chile (domingo, às 20 horas). A seleção é líder do Grupo B das Eliminatórias com duas vitórias em dois jogos.