Esporte Brasil perde da Venezuela e se complica no Sul-Americano Sub-20 Jogando em Rancagua, no Chile, o time comandado pelo técnico Carlos Amadeu foi derrotado por 2 a 0

A seleção brasileira voltou a tropeçar nesta sexta-feira, no Sul-Americano Sub-20. E, desta vez, se complicou na briga pelo título. Jogando em Rancagua, no Chile, o time comandado pelo técnico Carlos Amadeu foi derrotado pela Venezuela por 2 a 0. Nos acréscimos, o atacante Rodrygo foi expulso por jogada violenta. Foi a primeira derrota do Brasil para a Venezuela...