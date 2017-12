Brasil pega Suíça, Costa Rica e Sérvia na Copa de 2018

A Seleção Brasileira enfrentará Suíça, Costa Rica e na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018. O sorteio foi realizado nesta sexta-feira, no Palácio do Kremlin, na Rússia. A equipe comandada pelo técnico Tite, que busca o Hexa, está no grupo E, com sede na cidade de Rostov.

A estreia da seleção brasileira será no dia 17 de junho contra a Suíça, em Rostov, às 15h (de Brasília). No segundo confronto, os brasileiros encaram a Costa Rica (dia 22 de junho, às 9 horas, de Brasília), em San Petersburgo e encerram a fase de grupos contra a Sérvia, no dia 27 de junho, em Moscou, às 15 horas (de Brasília).

Atual campeã, a Alemanha aparece no Grupo F ao lado de México, Suécia e Coréia do Sul. Dependendo das posições das seleções na fase de grupos, Brasil e Alemanha podem se reencontrar já na fase oitavas de final.

A Rússia, anfitriã do torneio, é cabeça de chave do Grupo A e encara Uruguai, Egito e Arábia Saudita. O primeiro jogo da Copa do Mundo, dia 14 de junho, será entre Rússia e Arábia Saudita, na cidade de Moscou.

Devido a sua posição no ranking da FIFA, a seleção da Espanha caiu no Pote 2 e forma, ao lado de Portugal, Marrocos e Irã, o grupo B. Nesta chave, acontecerá a reedição do clássico ibérico da última Eurocopa, em 2016, que terminou com Portugal classificado e campeão do torneio na fase seguinte.

A Argentina, de Lionel Messi, aparece no Grupo D. A estreia dos hermanos será contra a Islândia. Depois, enfrentam Croácia e Nigéria, no término da 1ª fase da Copa do Mundo. Vale a curiosidade, que esta será a 4ª edição seguida da Copa do Mundo que Argentina e Nigéria se encontrar na fase de grupos.

Uma das seleções favoritas ao título da competição, a França aparece no Grupo B com Austrália, Peru e Dinamarca. Já Inglaterra, Tunísia, Panamá e Bélgica forma o Grupo G. Polônia, Senegal, Colômbia e Japão estão no Grupo H.