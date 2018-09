Esporte Brasil passa fácil pelo Egito em estreia no Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei oscilou acima do esperado nesta quarta-feira, em sua estreia no Mundial, mas conseguiu vencer o Egito sem maiores sustos, pelo placar de 3 a 0, com parciais de 25/17, 25/22 e 25/20. A primeira partida do Brasil foi disputada na cidade de Ruse, na Bulgária - o evento é realizado também na Itália. Em sua estreia em Mundiais como trein...