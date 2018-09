Esporte Brasil passa fácil pela fraca equipe de El Salvador Sem forçar, goleia salvadorenhos por 5 a 0, com destaque para Richarlison

Sem um adversário de peso e com público regular - 28.511 pessoas -, a seleção brasileira não teve problemas para golear El Salvador por 5 a 0, nesta terça-feira, no amistoso que coincidiu a lembrança do dia 11 de setembro, nos Estados Unidos. Tite aproveitou para observar jovens jogadores, como o goiano Arthur, no jogo disputado em Washington, no FedEx Field. Fácil, o...