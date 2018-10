Esporte Brasil não segura ataque da Sérvia e perde a 1ª no Mundial Feminino de Vôlei Equipe europeia vence por 3 sets a 0, mesmo cometendo muitos erros

A seleção brasileira feminina de vôlei sofreu nesta segunda-feira (1) sua primeira derrota no Campeonato Mundial, que está sendo disputado no Japão. O time do técnico José Roberto Guimarães foi superado pela Sérvia, atual vice-campeã olímpica e campeã europeia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/18 e 25/19, em 1h22min de jogo. O destaque do jogo foi a opos...