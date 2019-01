Esporte Brasil joga mal de novo, mas vence a Bolívia e avança no Sul-Americano Sub-20

O Brasil teve dificuldade, mas venceu a Bolívia por 1 a 0, nesta sexta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no Chile. Com o resultado, a seleção comandada por Carlos Amadeu se classificou para a disputa do hexagonal final do torneio. Após quatro partidas, o Brasil conquistou sete pontos, dois a menos do que a Venezuela, que termin...