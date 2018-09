Esporte Brasil inicia ciclo para próxima Copa com vitória fácil sobre Estados Unidos Em noite de estreias, Firmino e Neymar marcam e Brasil bate Estados Unidos

A seleção brasileira iniciou o ciclo para a Copa do Mundo do Catar 2022 com vitória sobre a jovem equipe dos Estados Unidos, por 2 a 0, em Nova Jersey, na noite desta sexta-feira (7). Com gols de Roberto Firmino e Neymar (de pênalti), o Brasil construiu com facilidade seu triunfo e não foi ameaçado. Na terça-feira (11), o time de Tite fecha o primeiro giro de amistos...