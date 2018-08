Esporte Brasil garante dupla feminina do vôlei de praia na decisão do World Tour Finals

O Brasil já garantiu uma dupla na decisão do World Tour Finals, etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia que reúne as melhores duplas da temporada, em Hamburgo, na Alemanha. Isso porque Agatha e Duda e Carol Solberg e Maria Elisa avançaram às semifinais e vão se enfrentar neste domingo. O duelo está marcado para as 5 horas (horário de Brasília). Para alcançarem a semi...