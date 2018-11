Esporte Brasil ganha do Uruguai por 1 a 0 com gol de pênalti de Neymar Com entradas duras, carrinhos, muita briga pela bola, reclamações e oito cartões amarelos distribuídos pela arbitragem, o time do técnico Tite levou a melhor

De amistoso, a partida entre Brasil e Uruguai nesta sexta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, não teve nada. Com entradas duras, carrinhos, muita briga pela bola, reclamações e oito cartões amarelos distribuídos pela arbitragem, o time do técnico Tite levou a melhor ao vencer por 1 a 0, graças a um gol de pênalti de Neymar. Agora, nesta terça-feira, a seleção volta a...