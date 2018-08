Esporte Brasil fatura vagas na Olimpíada em duas classes no Mundial de Vela João Pedro Souto garantiu vaga na classe Laser, já Martine Grael e Kahena Kunze conseguiram a vaga na classe 49er FX

A vela brasileira assegurou duas vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio nesta quinta-feira (8). No Mundial de Aaarhus, na Dinamarca, João Pedro Souto de Oliveira fechou a disputa da classe Laser na 19ª posição, o que foi suficiente para classificar uma embarcação do País para o evento no Japão, assim como fizeram Martine Grael e Kahena Kunze na 49er FX, que avançaram em s...