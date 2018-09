Esporte Brasil estreia no Mundial com três judocas em ação nesta quinta-feira Seleção Brasileira enfrentará Africa do Sul, Espanha, China e Cuba nos primeiros confrontos do campeonato mundial

Com a presença de três judocas no tatame, a seleção brasileira inicia nesta quinta-feira (20) sua participação no Campeonato Mundial, em Baku, no Azerbaijão. A programação oficial começou nesta quarta-feira (19) com o sorteio das chaves, que definiu os primeiros duelos das 14 categorias em disputa e da competição por equipes mistas. A competição vai até o dia 27. "As chaves...