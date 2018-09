Esporte Brasil estreia com vitória sobre a Austrália na segunda fase do Mundial de Vôlei Com resultado a seleção brasileira lidera o Grupo F

A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória na segunda fase do Mundial, que é disputado na Itália e Bulgária. O time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto derrotou a Austrália, nesta sexta-feira (21), em Bolonha, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/22 e 25/15. A equipe começou a partida desta sexta com Bruninho, Isac, Wallace, Lipe, Dougla...