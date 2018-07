Esporte Brasil e México prometem jogo ofensivo hoje em Samara As duas seleções entrarão em campo hoje (2), às 11h, na Cosmos Arena

Esta é a segunda Copa seguida que o Brasil e México se enfrentam em partida pela principal competição da Federação Internacional de Futebol (Fifa). As duas seleções entrarão em campo hoje (2), às 11h, na Cosmos Arena, em Samara. para decidir que passa para as quartas de final. O treinador Tite (Adenor Bachi), quer a Seleção Brasileira com forte chegada no ataque. A mesma ...