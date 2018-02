Brasil deslancha nos dois últimos períodos e massacra Colômbia no Goiânia Arena

Depois de quase 30 anos, a seleção brasileira de basquete voltou a realizar uma partida em Goiânia. Na noite desta quinta-feira (22), o Brasil recebeu a Colômbia e, mesmo enfrentando dificuldades nos dois primeiros períodos, conseguiu superar o time colombiano com grande atuação do experiente ala/armador Leandrinho, que voltou a disputar uma partida com a equipe nacional desde os jogos Rio 2016. A vitória foi por mais de 30 pontos de diferença: 84 a 49 (33 a 30 no primeiro tempo).

A equipe brasileira mostrou que as duas gerações do Brasil podem jogar juntas e à sintonia será correspondia com vitórias. Dos 11 atletas utilizados pelo treinador Aleksandar Petrovic, 4 são considerados jogadores da nova geração (por possuírem idade abaixo dos 24 anos), sendo os demais atletas com experiências por passagens do basquete europeu e da NBA.

Vencer a Colômbia, no entanto, não foi nada fácil. A seleção brasileira esbarrou em problemas como turnovers, erros em tentativas de infiltrações e viu o pivô Stalin Ortiz aprontar para cima da defesa do Brasil ao marcar 14 pontos apenas dois primeiros períodos. A seleção venceu no intervalo por três pontos: 33 a 30.

A volta do intervalo fez bem ao time brasileiro e ao experiente ala/armador Leandrinho. O jogador do Franca contribuiu com 9 pontos e duas assistências no 3º período e comandou a vitória brasileira. O Brasil fez 25 a 15 apenas na volta do intervalo e abriu vantagem no marcador ao vencer por 58 a 45.

O último período da partida foi de amplo domínio do Brasil, que abriu 30 pontos de vantagem faltando 3:35 para o término do jogo. A diferença aumentou mais até o fim da partida, finalizada em 84 a 49. Quem também se destacou no duelo foi o experiente pivô Anderson Varejão, que ajudou o Brasil a ampliar sua diferença de pontos para os rivais colombianos. O atleta de 35 anos terminou a partida com um duplo-duplo: 14 pontos e 13 rebotes.

O resultado mantém o Brasil na liderança isolada do Grupo B das Eliminatórias das Américas, agora, com três vitórias após três jogos realizados. No próximo domingo, às 20 horas, a seleção volta ao Goiânia Arena para enfrentar o Chile. Mais uma vitória brasileira pode deixar a equipe nacional ainda mais próxima de uma das vagas para a 2ª fase das Eliminatórias das Américas.