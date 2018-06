Esporte Brasil desencanta, faz 2 a 0 nos acréscimos e elimina a Costa Rica Após muito sufoco, gols de Coutinho e Neymar garantem resultado que leva seleção a quatro pontos na tabela

A seleção brasileira esteve muito perto do segundo tropeço nesta Copa do Mundo, mas os gols salvadores de Philippe Coutinho e Neymar nos acréscimos da etapa final proporcionou a vitória sobre a Costa Rica por 2 a 0 neste sábado no Estádio Olímpico Fisht, na cidade de São Petersburgo. O Brasil teve 69% de posse de bola, mas demorou a dar trabalho ao goleiro Keylor...