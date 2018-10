Esporte Brasil derrota a Holanda por 3 sets a 2 no Mundial de Vôlei Feminino, no Japão Agora, a seleção brasileira feminina busca a classificação no Grupo E, contra o anfitrião Japão

A seleção brasileira feminina de vôlei manteve sua expectativa de conquistar o inédito título mundial, ao derrotar a Holanda, nesta quarta-feira (10), por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 25/18, 25/27, 25/19 e 15/7, em 2h15min, em Nagoya, no Japão. O jogo foi válido pela penúltima rodada da segunda fase. O time do técnico José Roberto Guimarães decide com o Japã...