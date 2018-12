Esporte Brasil começa Mundial de Piscina Curta com quebra de recordes e vagas em finais Fernando Scheffer obteve o terceiro melhor tempo nas eliminatórias dos 400 metros livre e Guilherme Guido reduziu em cinco centésimos o seu recorde sul-americano dos 100 metros costas

A natação do Brasil começou bem a disputa do Mundial de Piscina Curta, na cidade de Hangzhou, na China. Na manhã desta terça-feira (final da noite e início da madrugada de terça no horário de Brasília), Fernando Scheffer e Guilherme Guido foram os destaques do primeiro dia de eliminatórias com recordes sul-americanos. O País conquistou vagas em semifinais e finais. ...