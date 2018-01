Brasil começa ano da Copa da Rússia em 2º no ranking; Alemanha segue líder

A seleção brasileira começa o ano da Copa do Mundo da Rússia na segunda colocação do ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira (18). O time comandado pelo técnico Tite só está atrás da Alemanha, que ocupa a primeira colocação desde setembro, quando ultrapassou o Brasil.



Um dos principais favoritos ao título no Mundial, o time alemão soma 1.602 pontos, contra 1.483 da equipe brasileira. Portugal e Argentina vêm logo atrás, seguidos da Bélgica, Espanha, Polônia e Suíça, que ocupa o oitavo lugar.



O time suíço será um dos adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. Os outros serão a Costa Rica e a Sérvia, que estão em 27º e 37º lugar, respectivamente.



França e Chile, em 9º e 10º lugares, fecham o Top 10 do ranking, que não sofrem alteração em relação à última atualização, feita em dezembro. A primeira mudança na lista aconteceu somente na 15ª posição, com a Croácia subindo duas colocações e desbancando a Inglaterra e o México.



A próxima atualização do ranking da Fifa acontecerá no dia 15 de fevereiro.





Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:



1º - Alemanha, 1.602 pontos

2º - Brasil, 1.483

3º - Portugal, 1.358

4º - Argentina, 1.348

5º - Bélgica, 1.325

6º - Espanha, 1.231

7º - Polônia, 1.209

8º - Suíça, 1.190

9º - França, 1.183

10º - Chile, 1.147

11º - Peru, 1.128

12º - Dinamarca, 1.099

13º - Colômbia, 1.078

14º - Itália, 1.052

15º - Croácia, 1.048

16º - Inglaterra, 1.047

17º - México, 1.032

18º - Suécia, 1.000

19º - País de Gales, 985

20º - Islândia, 959